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Antalya'da Özbekistan Bağımsızlık Günü Coşkusu

Antalya'da Özbekistan Bağımsızlık Günü Coşkusu
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Antalya'da yaşayan Özbekistanlılar, ülkelerinin 35. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Antalya'da yaşayan Özbekistanlılar, ülkelerinin 35. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kepez ilçesinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, kentte yaşayan Özbekistanlılar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi İlham Haydarov, gazetecilere, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü Antalya'da kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirten Haydarov, "Biz büyükelçilik olarak her bir bölgesinde bayramlarımız vesilesiyle kutlamalar yapmaya çalışıyoruz. Örneğin Nevruz Bayramı'nı Hatay'da kutladık, ardından Gaziantep'te. Şimdi de bağımsızlık bayramımızı Antalya'da kutluyoruz. Bugün sayın valimizle yakından tanışarak ilişkilerimizi daha da güçlendirme konularını görüştük." dedi.

Özbekistan'ı tanıtan bir merkez açmayı planladıklarını anlatan Haydarov, Antalyalıların Özbekistan'ı ve halkını daha yakından, daha iyi tanımasını istediklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı Arat ise Özbekistan'ın Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bağımsızlık gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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