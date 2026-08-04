Haberler

Manavgat'ta Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin susuz dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin susuz dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakış Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CMJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kuruyan dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin aynı istikamette seyreden başka bir aracın önünden ani bir şekilde geçerek kontrolden çıktığı, yol kenarındaki dereye savrulduğu görülüyor.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor
Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Kapıdan atlayamadan son anda yakalandı
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Ses kayıtları her şeyi anlatıyor

CHP'li belediyede rüşvet pazarlığı dosyaya girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü

Erdoğan, Türkiye'nin yüreğini yakan evlatların ailelerini ağırladı
Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 ölü, 9 yaralı

Ülkede büyük facia: Sahaya yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

Fenerbahçe taraftarı Samandıra'yı yaktı