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Serik'te 2 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Serik'te 2 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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Antalya'nın Serik ilçesinde aniden yola çıkan 2 yaşındaki M.A.Ş.'ye otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için polise götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

R.K. idaresindeki 07 BUN 795 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde aniden yola çıkan 2 yaşındaki M.A.Ş'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü R.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun aniden yola çıkması ve otomobilin çarpmasının ardından yola savrulması yer alıyor

Kaynak: AA
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