Antalya'da devrilen yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı
Isparta Otogarı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Tekirdağ-Antalya seferini yapan otobüsün kazadan önceki anları yer alıyor. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı.
Antalya'da devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün otogara girişi, yolcu alması ve verilen molanın ardından otogardan ayrılarak Antalya istikametine seyre geçmesi yer alıyor.
Tekirdağ'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan yolcu otobüsü saat 10.20 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmişti. Kazada otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.