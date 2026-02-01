Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 8 ölü, 26 yaralı

Güncelleme:
Antalya Döşemealtı ilçesinde virajı alamayan bir yolcu otobüsü devrildi, 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Vali Hulusi Şahin, kaza yerinde yaptığı açıklamada yağmurlu ve sisli hava koşullarına dikkat çekti.

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
