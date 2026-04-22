Haberler

Antalya'da orman yangınlarına yönelik tedbirler ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Antalya'da orman yangınlarını önleme tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın orman varlığına ve geçmişte yaşanan büyük yangınlara dikkat çekti.

Antalya'da elektrik hatlarından kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mersin, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Manisa'da toplantı düzenlediklerini ifade eden Şatıroğlu, bu kapsamda Antalya'da toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentin yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti.

Kentin Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat yangınını gördüğünü ve 60 bin hektar orman arazisini kaybetme acısını yaşadığını vurgulayan Şahin, "Biz, orman yangını yönünden en kritik şehirlerden bir tanesiyiz. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımızın başkanlığında Ankara'da bir toplantı yapacağız. Bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çerçevesinde, özellikle enerji nakil hatları kaynaklı orman yangınlarına karşı alınan ve alınacak olan tedbirleri değerlendireceğimiz bir toplantı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar ile ilgili kurum müdürleri ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

