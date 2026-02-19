Haberler

Antalya'da Orman Yangınları İçin Çözüm Stratejileri Toplantısı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Orman Yangınlarında Atıkların Rolü: Topluluk Temelli Farkındalık ve Çözüm Stratejileri" projesinin son toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa Birliği Sivil Katılım Hibe Programı" kapsamında desteklenen projenin toplantısı, belediye hizmet binasında düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021'de Manavgat'ta yaşanan orman yangınında 60 bin hektar alanın yandığını hatırlattı.

Proje kapsamında atıkların rolünün dikkate alındığını ve çözüm yollarının tartışıldığını aktaran Atasoy, "Proje bir kez daha gösterdi ki orman yangınlarıyla mücadele yalnızca müdahale kapasitesiyle değil önleyici politikalar ve doğru atık yönetimiyle mümkündür. Bu da kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan da projenin amacının, ormandaki atıklarla ilgili yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve bu konuda paydaşlarla bir araya gelerek uygun bir çözüm stratejisi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ergan, Antalya yerelinde projeyi yaygınlaştırarak insanların ulaşabilecekleri bir modele dönüştürmek istediklerini bildirdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, proje koordinatörü Nurbahar Usta, akademisyenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

