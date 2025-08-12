Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde Kızıllı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bölgeye arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmeye çalışıyor.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel