Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kızıllı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bölgeye arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu

MasterChef yarışmacısının hayatı dram çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.