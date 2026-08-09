Gazipaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya-Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA, KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya- Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı