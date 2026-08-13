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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
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YANGIN TÜPLERİNİ EŞEKLE TAŞIDILARAntalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölge halkı da kendi imkanlarıyla ekiplere destek verdi.

YANGIN TÜPLERİNİ EŞEKLE TAŞIDILAR

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölge halkı da kendi imkanlarıyla ekiplere destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar Yanartaş mevkisindeki yangına müdahale için yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle yola çıktı. Ormanda buldukları eşeğin semerine yükledikleri 4 yangın tüpünü alevlerin olduğu noktaya kadar taşıyan gönüllüler, burada yangına müdahale etti.

Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile Habib Altınkaya ve Derya Yavuz'un da aralarında bulunduğu 25 gönüllü söndürme çalışmalarına destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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