Antalya'da Organ Bağışı ile 3 Hastaya Yaşam Umudu

Antalya'da Organ Bağışı ile 3 Hastaya Yaşam Umudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki M.C.'nin organları, ailesinin bağışıyla 3 hastaya nakledilerek hayat kurtardı. Hastane başhekimi, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki 2 çocuk babası M.C'nin ailesi, organ bağışında bulundu.

M.C.'nin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 3 hastaya nakledildi.

Nakillerle 3 hasta, Kurban Bayramı öncesi yeniden hayata tutundu.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Gürkan, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir canın diğerine bıraktığı en anlamlı miras olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin geride 3 kişiye yaşama umudu verdiğini ifade eden Gürkan, toplumda organ bağışı bilincinin artması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.