Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı öğrencileri, ünlü bestekarların eserlerini seslendirdiği 'Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser' adlı piyano resitali ile izleyicileri etkiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, piyano bölümü öğretmeni Dönay Üçgül'ün 16 öğrencisi sahne aldı.

Programda, Mozart, Schubert, Tuluyhan Uğurlu, Fazıl Say gibi ünlü bestekarların eserlerini çalan öğrenciler, tek parça icralarını izleyicilerin beğenisine sundu.

Öğrencilerin performansı, katılımcıların beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
