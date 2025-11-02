Haberler

Antalya'da Mum Yangını: Anne, Oğlu ve Kedisi Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'da bir apartmanda mumdan çıkan yangında Büşra K. ve oğlu Aras yaralanırken, Scottish Fold cinsi kedilerinin de patileri yandı. Komşuların ve itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA'da evlerinde mumdan çıkan yangında Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarında, Scottish Fold cinsi kedilerinin ise patilerinde yanıklar oluştu. Mahalleli, kaldırımda oturan Büşra K.'nin ayağına ve kedinin patilerine yanık kremi sürerek müdahale etti.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 639 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede 7 yaşlarındaki oğlu Aras ile yaşayan Büşra K., dün saat 22.00 sıralarında salonda mum yaktı. Mumlardan biri, kanepenin üzerine düştü. Kısa sürede alev alan kanepenin yandığını gören Büşra K., yangına müdahale etti. Ancak alevler, evin diğer noktalarına sıçradı. Panikleyip, oğlu Aras'ı da yanına alarak daireden çıkan Büşra K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büşra K. oğlunu karşı komşusuna bıraktı. Yakınlarda oturan Arapsuyu Muhtarı Fatmagül Şahin ve diğer komşuları hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada patilerinde yanıklar oluşan Scottish Fold cinsi kediyi de daireden çıkardı. Komşuları, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarındaki yanıklar ile kedinin patilerine yanık kremi sürdü.

Sağlık ekibi Büşra K.'yı sedyeye, oğlu Aras'ı da ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Büşra ve oğlu Aras, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kedi ise Büşra K.'nin bir arkadaşı tarafından kedi taşıma kafesine konularak veterinere götürüldü.

