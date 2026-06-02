Haberler

Antalya'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi

Antalya'da Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da muhtarların kurumsal kapasitelerini ve mevzuat bilgilerini artırmak amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, muhtarların görev ve sorumluluklarını iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'da muhtarların kurumsal kapasitelerini, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Antalya Valiliği ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen program, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, muhtarlık görevinin, bilginin gücüne en fazla ihtiyaç duyulan görevlerden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarını iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Devletin gücünü yasal çerçevede kullandığınız zaman son derece donanımlı ve güçlü olacaksınız. Sahada karşılaştığınız sorunların da üstesinden geleceksiniz. Muhtarlar Akademisi de bu minvalde işin hukuki çerçevesini çizecek." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu aktaran Şahin, kırsal mahallelerde görev yapan muhtarların çiftçilikle ilgili pek çok konuda vatandaşa rehberlik ettiğini kaydetti.

Programa Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor

MHP lideri Bahçeli, CHP'de yaşananlara kayıtsız kalamadı

60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

3 top dondurmaya verdiği paraya isyan etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek

CHP kurultay soruşturmasında kritik 2 isim yeni ifade verecek
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Adana'da 13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki Ela Naz sırra kadem bastı, şehir seferber oldu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı