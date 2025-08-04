Antalya'da Motosikletli Polis Timleri Güvenliği Sağlıyor

Antalya'da motosikletli polis timlerince asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi başta olmak üzere kent güvenliği için çalışmalar yürütülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus) kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda, 69 aranan kişi, 2 bıçaklama yaralama suçu şüphelisi, 1 silahla yaralama suçu şüphelisi, 19 uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçu şüphelisi yakalandı.

Aramalarda, 7 silah 6 çalıntı araç, 512 gram esrar, 5 gram eroin, 34 bin 620 A4 (Emdirilmiş sentetik kannabinoid) maddesi ve 123 sentetik ecza ele geçirildi.