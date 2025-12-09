Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
17 yaşındaki Batuhan Çakmak, Antalya'da bir kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları, cenazesini almak için morg önünde gözyaşı döktü. Çakmak'ın cenazesi, memleketi Isparta'da defnedilecek.

ANTALYA'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak'ın (17) cenazesi, arkadaşları ve ailesi tarafından teslim alındı. Çakmak'ın ailesi ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Muzaffer C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Batuhan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza haberi alarak gelen Çakmak'ın anne ve babası, sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip ekip aracına bindirdi. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise polis merkezine götürüldü.

ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

Batuhan Çakmak'ın cenazesini almak için ailesi, yakınları ve arkadaşları, bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Çakmak'ın yakınları ve arkadaşları, morg önünde uzun süre gözyaşı döktü. İşlemler sırasında içeri giren annesi, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. İşlemlerin ardından Batuhan Çakmak'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çaltı köyünde toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

