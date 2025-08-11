Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Kaçan Otomobil Sürücüsü Aranıyor

ANTALYA'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Havva Ece Y., yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Antalyaspor Kavşağı istikametine seyir halinde olan 07 BZA 808 plakalı motosikleti kullanan Havva Ece Y.'ye, arkadan gelen 07 BAE 066 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Merve G. kontrolündeki 06 BA 7846 plakalı otomobile çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İki otomobilin arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Havva Ece Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklete çarpan 07 BAE 066 plakalı otomobilin sürücüsü, kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,