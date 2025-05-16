Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Gökhan Tunca'nın kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan Tunca'nın (27) kullandığı 07 BDP 218 plakalı motosiklet, Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, refüjün ardından ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Tunca'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel