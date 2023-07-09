Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü Mehmet Alp Çekli hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda Çekli'nin cenazesi morga kaldırıldı. Çekli'nin Belek Turizm Merkezi'nde garson olarak çalıştığı belirtildi.