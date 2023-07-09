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Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü Mehmet Alp Çekli hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda Çekli'nin cenazesi morga kaldırıldı. Çekli'nin Belek Turizm Merkezi'nde garson olarak çalıştığı belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde evin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Alp Çekli'nin (23) kullandığı motosiklet, Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi'nde yoldan çıkarak evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Çekli'nin cenazesi, Antalya Adil Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çekli'nin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Mehmet Alp Antalya Güncel Haberler

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