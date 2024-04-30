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Antalya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve motosikletteki bir kişi ağır yaralandı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün yeni evlendiği öğrenildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mevlüt Beşkeçeli (26) yönetimindeki 07 BGS 997 plakalı motosiklet, Beymelek Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile motosikletteki İlyas Yalçın (34) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşkeçeli ile Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Beşkeçeli'nin yeni evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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