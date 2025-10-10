Antalya'da meydana gelen göçükte zarar gören ev tahliye edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte zarar gören 2 katlı ev tahliye edildi.

Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında göçük oluştu. Göçük nedeniyle bitişikteki 2 katlı evde toprak kayması sonucu duvarlarda çatlaklar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatlakların oluştuğu evde yaşayanları tahliye ederek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Tahliye edilen evde yaşayan Elif Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında kızının uyarısı üzerine dışarı çıktıklarını, kısa süre sonra büyük bir gürültü duyduklarını ve evdeki herkesin panik yaşadığını belirtti.

İnşaat çalışanlarıyla konuştuklarını, bu sırada tartışma yaşandığını ve eşinin darbedildiğini ileri süren Karataş, şikayetçi olmak üzere karakola gittiklerini söyledi. Karataş, evde hasar oluştuğunu ve çocuğuyla birlikte dışarıda kaldıklarını ifade etti.