4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki metruk bir apartmanın 1. katında çıkan yangın sonrasında, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen dairede 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı metruk bir binada çıkan yangında 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
  • Cesetteki yanıklar nedeniyle parmak izinden kimlik tespiti yapılamadı.
  • Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Antalya'da 4 katlı metruk apartmanın 1'inci katında çıkan yangın sonrası, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen dairede 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 141'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmandan çıkan yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metruk binanın dış kapısından giren itfaiye ekibi, merdivenle duman çıkan daireye ulaşıp müdahaleye başladı.

CESETTEKİ YANIKLARDAN DOLAYI PARMAK İZİ BELİRLENEMEDİ

Yangını söndüren ekipler, salonda 1 kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Kontrolünde kimliği belirsiz erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme yaptı. Yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğe ait cesetteki yanıklardan dolayı parmak izinden kimliğinin belirlenemediği belirtildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
