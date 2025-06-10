Antalya'da Metal Platformda Kaynak Yaparken Akıma Kapılıp Düştü

Antalya'da Metal Platformda Kaynak Yaparken Akıma Kapılıp Düştü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balkonlar arasında kaynak yapmaya çalışan Mehmet Ali Güner, akıma kapılıp 4 metreden düştü. Hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 1 Haziran'da meydana geldi ve Güner'in boyun kırığı nedeniyle tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya çalışırken, akıma kapılıp 4 metreden düşen Mehmet Ali Güner (45), hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran'da, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesinde yük asansörü kurmak için çalışmaya başlayan Mehmet Ali Güner, birinci kattaki iki balkon arasına metal platform yerleştirdi. Demir kaynağı yapmaya hazırlanan Güner, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner'in boynunda kırık belirlendi. Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım servisine alınan Mehmet Ali Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Mehmet Ali Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması ve çevredekilerin o an yaşadığı panik yer aldı.

HABER- KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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