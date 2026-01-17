Haberler

Antalya'da geleneksel sanat kursları meslek edinme fırsatı sunuyor

Güncelleme:
Antalya'da 230 branşta düzenlenen kurslar sayesinde katılımcılar meslek sahibi olmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor. El sanatları, aşçılık ve yabancı dil gibi çeşitli eğitimler veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki 28 merkezde, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çeşitli kurslarda eğitim veriliyor.

Katılımcıların sosyalleşme fırsatını yakaladığı eğitimlerle, iş imkanı da sağlanıyor.

Merkezde ayrıca, yerleşik yabancılar için Türkçe dersleri de veriliyor.

El sanatları kursiyerlerinden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir eğitimlere düzenli katıldığını belirtti.

Atölyeler sayesinde sosyal hayatının renklendiğini aktaran Tezyüksel, farklı sanatlar öğrendiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti.

İranlı Azam Khosravi de atölyelerde çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

