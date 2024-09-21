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Antalya'da Mesai Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da Mesai Tartışması Kanlı Bitti
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Antalya'da bir işletmede çalıştığı mesai arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralıların durumu stabil.

Antalya'da çalıştığı işletmede mesai arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı.

Konyaaltı Sahili Beach Park'taki bir işletmede çalışan Hamit S. iddiaya göre, kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi sonrası mesai arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit S, Bünyamin A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir çalışanı bıçakla yaraladı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamit S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

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