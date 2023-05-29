Antalya'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ANTALYA'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün 'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunduğu Antalya'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Birikintileri görmeyen araç sürücüleri yolda kalırken, suyun refüj boyunu aşması nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla refüje çıktı. Su giderlerinin çöple dolması nedeniyle yollarda suyun biriktiği görüldü.

Öte yandan bazı noktalarda yağmurla biriken su apartmanların içerisindeki merdiven boşluklarına akarken, bir binanın ise istinat duvarı çöktü. Bir kişi evinin bahçesindeki su birikintisine elindeki sörf tahtasını atıp üzerine atlayarak birikintinin diğer tarafına geçti.