Antalya Bayram Namazı Vakti 2026: Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta?

Antalya'da Kurban Bayramı namazı, Diyanet'in açıkladığı vakitlere göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 06:14'te kılınacak. Bayram namazı iki rekat olup, her rekatta ilave tekbirler bulunur. Vatandaşların yoğunluk nedeniyle erken saatlerde camilerde yer alması öneriliyor. Bayram 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak.

