Haberler

Antalya'da "Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi açıldı

Antalya'da 'Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 'Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik' sergisi, dijital dönüşüm ve çevre konularını sanatla birleştiriyor. Etkinlikte, geri dönüştürülmüş materyallerle yapılan eserler ve caretta carettaların korunmasına dair çalışmalar sergilendi.

Antalya'da sanatın dijital dönüşümünü ve sürdürülebilirliğini merkeze alan " Kültür, Sanat ve Sürdürülebilirlik" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Gökkuşağı Koleji ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliğinde yapılan etkinlik, "Doğadan Metaverse'e" temasıyla düzenlendi.

Serginin küratörlüğünü Gökkuşağı Koleji resim öğretmeni Keziban Ertuğrul, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Sarı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu üstlendi.

Etkinlikte, öğrencilerin yüzde 60'ının geri dönüştürülmüş materyallerden ürettiği eserler sergilendi.

Ayrıca sergide, nesli tehlike altındaki caretta carettaların korunmasına dikkati çeken çalışmalar da yer aldı.

Açılışa, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Betül Gayretli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat ve teknolojinin buluşturulduğu sergi, eş zamanlı olarak metaverse aracılığıyla da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü