Antalya'da Korsan Taksi Şoförü Tehdit Edildi

Antalya'da araç taşıma uygulaması üzerinden korsan taksicilik yaptığı öne sürülen K.A.'nın aracını durduran taksi şoförü H.A., sürücüyü tehdit ettiği anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; K.A., diğer sürücünün aracının anahtarını alarak, "Bir arkadaş geldi, dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben Fabrikalar Mahallesi'nde taksiciyim. Ben ev geçindiriyorum, ekmek kazanıyorum. Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez. Ben senin plakanı şimdi aldım, göndereceğim de. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir tane müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok. İçeride girecek olsam, bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz. Benim ekmeğime kimse mani olamaz, yukarıdakinden başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim" diyerek tehdit etti. Tepki çeken görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İncelemede, araç içerisinde tehdit içerikli konuşmalar yapan kişinin taksi şoförü K.A., olay esnasında arka koltukta müşteri olarak bulunan kişinin ise Ü.A.T. olduğu tespit edildi.

ARAÇ, TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Polis tarafından yakalanan H.A., bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksi faaliyetini yürüttüğünü, olay sırasında araçtaki müşteriyle uygulama üzerinden anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler, H.A.'nın aracını 60 gün süre ile trafikten menetti. Uygulama üzerinden aracı çağıran Ü.A.T., taksi şoförü K.A. ile görüntüleri çeken Ş.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının talimatı üzerine K.A., Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında adli işlem başlatıldı.