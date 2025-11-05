Haberler

Antalya'da Köpeği Öldüren Emekli Polis Yargılanıyor

Antalya'da Köpeği Öldüren Emekli Polis Yargılanıyor
Antalya'da, barkodundan geçerken havladığını iddia ettiği Lady isimli köpeği, evindeki tabancasını alarak 3 el ateş ederek öldüren emekli polis memuru M.K.'nin yargılanmasına başlandı. Sanık duruşmaya katılmadı ve hakkında yakalama emri çıkarıldı.

ANTALYA'da sokaktan geçerken havladığını iddia ettiği 'Lady' isimli köpeği, evindeki tabancasını alıp 3 el ateş ederek öldüren emekli polis memuru M.K.'nin (83) yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan sanık M.K. hakkında savunmasının alınabilmesi amacıyla yakalama emri çıkarıldı.

Olay, 24 Nisan akşamı Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarda oturan emekli polis memuru M.K., sokaktaki restorandakilerin 12 yıldır beslediği 'Lady' isimli köpeği, havladığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla 3 el ateş edip öldürdü. Aynı sokakta dükkanları olan esnaftan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K.'ye tepki gösterdi. M.K., iddiaya göre, bu kez esnafı da tehdit edip uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler, M.K.'yi gözaltına alıp, ifadesi için polis merkezine götürdü. Şüphelinin köpeğe ateş ettiği anlar, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

'KURŞUN BAŞIMIN YANINDAN GEÇTİ'

Hakkında 'Hayvan öldürme' suçundan dava açılan sanık M.K.'nin yargılamasına, Antalya 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık M.K., ilk duruşmaya katılmadı. Sanığın cezalandırılmasını isteyen Burak Şerif Balcı, "Lady isimli köpek 12 yıldır sokaklarda yaşıyordu. Kulübesini mahalle sakinleriyle birlikte yaptık, bakımını üstlendik. Sanık, köpeğin kulübesini kaldırdı, ardından Lady'yi öldürdü. Sanığın köpeği ateş edip öldürdüğünü, ardından silahını ateşlemeye devam ettiğini gördüm. Vurulduktan sonra köpek kaçtı, arkasından ateş etmeye devam etti, benim başımın yanından bir kurşun geçti. Bu köpek mahallemizin parçasıydı" dedi.

'KÖPEĞİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜM'

Lady'nin öldürülmesine şahit olduğunu kaydeden Elif V., "O köpeğe bakan kimse yoktu. Sanık, köpeğe birkaç kez tekme attıktan sonra onu kulübesinden kaldırıp götürdü. Ardından yerde hareketsiz kaldığını gördüm" dedi.

Tanık Hande O. ise "Ben sanığı şahsen tanımıyorum. Lady yıllardır sokakta yaşardı. Olay günü bir ses duydum, dışarı çıktığımda köpeğin hareketsiz yattığını gördüm. Lady'i o hale getirenin sanık olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin savunmasının alınabilmesi amacıyla yakalama emri çıkarılmasına ve sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
