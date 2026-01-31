Haberler

Antalya'da akaryakıt istasyonundaki kaza kameraya yansıdı

Güncelleme:
Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araca ve pompaya çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı ve olayın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araca ve pompaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızılot Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Hızla ilerleyen araç, istasyonda yakıt alan bir otomobile, ardından da akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Yaralananın olmadığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araca akaryakıt dolduran personelin birkaç saniyeyle kazadan kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
