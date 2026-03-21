Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklandı.

Bu arada, hayatını kaybeden anne ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Haberler.com
500

Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Akan trafikte alevlere teslim oldu
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek

Belçika, Hürmüz koalisyonuna şartlı destek verecek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek