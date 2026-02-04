7 aylık hamile eşini vuran şüpheli ormanda yakalandı

ANTALYA'da 7 aylık eşi Hatice A.'yı (25), iki dizinin altından tabancayla vurup kaçan Abdullah A. (32), Döşemealtı ilçesindeki ormanda yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini diz kapakları altından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abdullah A. olayın ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.

Abdullah A.'nın çevredeki ve kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 2,5 saat sonra şüpheliyi Döşemealtı ilçesindeki ormanda aracıyla birlikte yakaladı.

Abdullah A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini, tabancasını alıp eve gittiğini, eşiyle tartışınca ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdullah A. adliyeye sevk edildi.