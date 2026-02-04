Haberler

7 aylık hamile eşini vuran şüpheli ormanda yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hatice A.'yı tabancayla vurarak kaçan Abdullah A., ormanda yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Hatice A. hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 7 aylık eşi Hatice A.'yı (25), iki dizinin altından tabancayla vurup kaçan Abdullah A. (32), Döşemealtı ilçesindeki ormanda yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini diz kapakları altından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abdullah A. olayın ardından apartmandan hızla çıkarak 07 BIE 730 plakalı otomobile bindiği ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.

Abdullah A.'nın çevredeki ve kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 2,5 saat sonra şüpheliyi Döşemealtı ilçesindeki ormanda aracıyla birlikte yakaladı.

Abdullah A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini, tabancasını alıp eve gittiğini, eşiyle tartışınca ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdullah A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu