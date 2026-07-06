Antalya'da yeni mağara keşfedildi

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde daha önce kayıt altına alınmamış bir mağara tespit edildi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan mağaracılarla yerel çevre gönüllüleri tarafından yapılan ilk inişte mağaranın yaklaşık 14 metrelik dikey inişle başladığı, içeride damla taş oluşumları, sarkıtlar, odacıklar ve devam eden galeriler bulunduğu görüldü. Sonuna henüz ulaşılamayan mağarada, Türkiye Mağaracılık Federasyonu tarafından haritalama çalışması başlatıldı. Mağara, bölgede tarihi duvar resimleriyle bilinen ve daha önce koruma alanı genişletilen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunuyor.

ALANIN TAMAMI ORMAN NİTELİĞİNDE

Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada, daha önce İsli Mağarası'nın koruma alanının genişletilmesiyle kalker ocağı faaliyet alanının bir bölümünün fiilen koruma altına alındığı belirtilerek, "Şimdi aynı hatta bu kez ruhsat sınırında yeni ve tescilsiz bir mağara ortaya çıktı" denildi.

MAĞARA YAKININDA ANTİK ÇİFTLİK

Yeni keşfedilen mağaranın çevresinin yalnızca doğal oluşum açısından değil, kültürel peyzaj açısından da dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Mağaranın yaklaşık birkaç yüz metre yakınında antik çiftlik yerleşimi ve tarihi döşeme yol kalıntıları bulunuyor. Bu nedenle mağara girişinin, çevresinin ve yakın arkeolojik unsurların uzmanlarca acilen incelenmesi gerekiyor. Mağaranın içinde şu ana kadar tarihi yapı veya buluntu tespit edilmiş değil, fakat alanın bilimsel ve arkeolojik incelemesi henüz yapılmadı. Asıl sorun da bu. Koruma sınırları belirlenirken bu mağaranın varlığı bilinmiyordu" denildi.

MAĞARA TESCİL SÜRECİ BAŞLATILMALI

Bölgedeki kalker ocağı faaliyetlerinde açık ocak işletmeciliği ve delme-patlatma yönteminin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, yeni mağaranın, patlatma yapılabilecek bir ruhsat sahasının hemen sınırında bulunmasının ciddi risk yarattığı belirtildi. İlgili kurumlar derhal harekete geçmezse, hem yeni tespit edilen mağara hem çevresindeki orman dokusu hem de antik yol ve çiftlik yerleşiminin geri dönüşsüz biçimde zarar görebileceği belirtilen açıklamada, "Talep nettir; yeni tespit edilen mağara ve çevresi, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun haritalama raporu, arkeolog ve jeolog görüşleriyle birlikte acilen değerlendirmeye alınmalı, mağara tescil süreci başlatılmalı, mevcut İsli Mağarası koruma alanı ve yeni mağara birlikte ele alınarak koruma sınırı yeniden değerlendirilmelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı