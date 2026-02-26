Haberler

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu Y.E.İ'nin emniyete giderek, kendisini göç idaresinde görevli polis olarak tanıtan bir kişinin aradığını ve baskı altındaki yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını şüpheliye teslim ettiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, ziynet eşyalarını elden alan şüphelinin H.Y.A. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerindeki 79 bin 200 lira ve cep telefonuna el konuldu. Ayrıca olayda kullanılan 3 korsan taksinin sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
