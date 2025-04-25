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Antalya'da Kayıp Çocuğun Ölümü: Arkadaşlarıyla Kanala Girdi

Antalya'da Kayıp Çocuğun Ölümü: Arkadaşlarıyla Kanala Girdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Sefa Çağlar Kılavuz'un, olay günü bisikletle gittiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybettiği ve arkadaşlarının korkup kaçtığı öğrenildi.

BİRLİKTE KANALA GİRDİĞİ 2 ARKADAŞI KORKUP KAÇMIŞ

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Nisan'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un, olay günü 2 arkadaşıyla bisikletle kanala geldiği ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Kılavuz'un bir süre sonra boğulduğu, korkan 2 çocuğun sudan çıkıp ölen arkadaşlarına ait bisikleti su kanalına attığı, daha sonra ayrıldığı belirlendi.

Öte yandan 3 arkadaşın sulama kanalına bisikletle gittiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polisin, uzman eşliğinde her ikisi de 12 yaşındaki 2 çocuğun ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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