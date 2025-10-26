Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce kaybolan Antony Dmien Smith'in cansız bedeni, su altı arama ekipleri tarafından Oymapınar Baraj Gölü'nde bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için Oymapınar Baraj Gölü'ne girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına bu sabah su altı araçlarıyla devam eden ekipler, Antony Dmien Smith'i yaklaşık 22 metre derinlikte buldu.
CANSIZ BEDENİ JAK EKİPLERİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI
Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından sudan çıkarılan Antony Dmien Smith'in cenazesi morga gönderildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel