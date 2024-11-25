Tipi nedeniyle kaybolan yaşlı çift kuzularına sarılmış halde donmak üzereyken bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Sülek Yaylası'ndan hayvanlarıyla Antalya'nın Akseki ilçesine gitmek için yola çıkan Mustafa Akın (70) ile eşi Naciye Akın (70), tipi nedeniyle yaylada yollarını kaybetti. Yaşlı çiftten haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Harekete geçen Antalya AFAD ekipleri, yaşlı çifti donmak üzereyken kuzularına sarılmış halde buldu. Akın çifti Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"GELDİLER BİZİ KURTARDILAR"

Donmak üzereyken bile kuzularını bir an olsun yanından ayırmayan Naciye Akın, yaşadıklarını anlattı. "Fatih" isimli kuzusunu elleriyle besleyerek büyüttüğünü söyleyen Naciye Akın, "Koyunun bir tanesi kuzuladı ama sütü gelmedi, ineklerimden süt aldım emzik buldum büyüttüm kuzularımı. Kuzunun birisinin ismi Fatih, o ağacın dibine geldiğimde inekler yatıyordu, kuzuların annesi de vardı, Fatih gel oğlum diye çağırdım, kuzular benim kucağıma geldiler. O arada AFAD ekipleri geldi, beni ağacın dibinden kucakladılar, yola yakınmış ama yolu nereden bileceğiz, kardan yol görünmez dağ görünmez. Geldiler bizi kurtardılar, duamızı aldılar, hastaneye getirdiler." diye konuştu.

"SAATTEN HİÇ HABERİMİZ OLMADI"

Yaylada kendilerinden hariç üç ailenin daha bulunduğunu söyleyen Naciye Akın, yaylada kalanlardan birinin koyunları, ikisinin de inekleri olduğunu söyledi. Mustafa Akın ise bir gün önce kar bastırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Koyunları daha önce göndermiştik, beş altı inek ile kuzular vardı. Kestirme yoldan sürüp gelecektik. Akşamın ne zaman olduğunu bilemedik. Saatten hiç haberimiz olmadı, bir baktık akşam olmuş. Baktım AFAD'ın ışıkları yanıyor. Bağırdık birbirimize, bir sinyal aldılar galiba daha önce gelmemişlerdi. Allah razı olsun bizi kucakladılar çıkardılar arabaya. Arabaya bindirdiler, getirdiler. Sağlıkçılar aşağıda bekliyormuş, orada ilk müdahale yapıldı sonra buraya geldik. Allah devlete millete zeval vermesin"