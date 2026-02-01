Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Haberler

Güncelleme:
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yarım saat sonra Antalya-Isparta kara yolunda katliam gibi bir kaza daha meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrilerek 8 kişi öldü ve 26 kişi yaralandı.
  • Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobil çarpışarak 7 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı.
  • Yarım saat arayla meydana gelen iki kazada toplam 15 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı.

Antalya'da Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak şarampole devrildiği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan yarım saat sonra Antalya-Isparta kara yolunda katliam gibi bir kaza daha yaşandı.

7 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İKİ KAZADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yarım saat arayla yaşanan her iki kazada toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:

