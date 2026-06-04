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Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı

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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda, Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında sigara kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla 'Dumansız Sahil' uygulaması hayata geçirildi. Plajda sigara içmek için özel bir alan oluşturulurken, ana plaj bölümü dumansız hale getirildi.

Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması hayata geçirildi.

Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu.

Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken, plaj bölümü "dumansız alan" olarak hizmet veriyor.

Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve Kaputaş Plajı'nın doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci
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