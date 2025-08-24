Antalya'da Kalker Ocağı Kapasite Artışı Talebi Reddedildi

ANTALYA'nın doğa harikası ve geniş ormanlık alanlara sahip Hisarçandır bölgesinde, bir firmanın kalker ocağı için başlatılan kapasite artışı talebi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Türkiye'nin en önemli endemizm alanlarından biri olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır'da, ormanlık alanları da içeren bölgede faaliyet gösteren kalker ocağı, genişleme talebinde bulundu. Daha önce de başvuruları reddedilen firmanın 29 Nisan 2025 tarihli başvurusu, Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü doğrultusunda reddedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yılda 1 milyon ton üretim planlanan kalker ocağı projesiyle ilgili ÇED başvuru sürecini sonlandırdı. Kalker ocağının kapatılması için mücadele veren Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada, bu iptal kararının, Boğaçay ve Çandır Deresi havzasında ekosistemi tehdit eden yeni bir genişleme girişiminin daha engellenmesini sağladığı belirtildi.

TARİHİ MAĞARA TEHDİT ALTINDA

Platformun açıklamasında, duvarlarında Bizans dönemine tarihlenen ve aşı boyasıyla yapılan karaca, geyik figürleri ile yazıt bulunan Karaindibi (İsli) Mağarası'nın koruma alanının 2025 yılı başında genişletildiği ve kapasite artışı başvurusu yapılan alanın tamamının bu koruma sınırlarının içine girdiği de kaydedildi. Buna rağmen başvuru sürecinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmadığı belirtilen açıklamada, "Bu eksikliği resmi girişimlerimizle ortaya çıkardık ve ilgili kurumların dikkatine sunduk" denildi.

2022 RUHSAT SAHASININ 5,8 HEKTARI KORUMA ALANINDA

Platformdan yapılan açıklamada, resmi belgelerin 2022 yılında 'ÇED gerekli değildir' kararı verilen ve halihazırda işletilen kalker ocağının, yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğündeki 5,8 hektarlık bölümünün yeni koruma alanı içinde kaldığını açıkça gösterdiği de vurgulandı. Bu alan halen orman görünümünde olsa da faaliyetlerin mevcut ilerleme hızıyla tahribatın sadece zaman meselesi olduğu ifade edilen açıklamada, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, bu alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesi hukuken mümkün değildir" denildi.

'YENİ OCAK AÇILMASIN'

Boğaçay ve Çandır Deresi kıyısındaki bu hassas bölgenin, yıllardır süren maden faaliyetleri ve sürekli kapasite artışı talepleri nedeniyle ekolojik taşıma kapasitesine ulaştığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yeni koruma alanı kararları, burada hiçbir şekilde yeni kalker ocağı veya kapasite artışı başvurusunun kabul edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu süreçteki duyarlılığı ve doğa savunmasındaki kararlılığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2022 ruhsat alanının koruma alanı içinde kalan kısmı için tüm resmi kurumları, yasalar gereği derhal harekete geçerek gereğini yapmaya çağırıyoruz. Doğal yaşamı ve kültürel mirası koruma mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Hem hukuki süreçlerde hem de kamuoyu desteğinde bu bölgenin korunması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."