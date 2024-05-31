Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 5 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Zeynel Limoncu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mustafa Demirtaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'da Zeynel Limoncu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkıp refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritten gelen Mustafa Demirtaş'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde 14 BK 611 plakalı otomobiliyle ilerleyen Zeynel Limoncu bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Limoncu'nun kullandığı otomobil savrularak refüjdeki demir çitleri aşarak karşı şeritte Mustafa Demirtaş'ın kullandığı 07 BDR 386 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Demirtaş'ın kullandığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki Elifnaz Demirtaş, Şükriye Akpınar, Melek Ceren Demirtaş ve sürücü Mustafa Demirtaş ile diğer aracın sürücüsü Zeynel Limoncu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan çıkarılan yaralı kadınlardan birinin "Bacağım çok ağrıyor, beni kaldırın" sözleri dikkati çekti. Kazayı haber alıp olay yerine koşarak gelen yaralıların yakınları ise durum hakkında bilgi almak istedi. Panik halinde olan yakınlarına ambulansta olan yaralılar gösterildi. Polisin işlemlerinin ardından otomobiller savaş alanına dönen kaza alanından çekildi. Kazada yaralanan Şükriye Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Demirtaş Antalya Çocuk Acil Durum Güncel Haberler

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title