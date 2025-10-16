Haberler

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 36 Gözaltı ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 36 Gözaltı ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Antalya merkez ve bazı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, silah, tütün, içki ve cep telefonları ele geçirildi.

Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Manavgat, Alanya, Aksu ve Serik ilçelerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan 5 şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 1, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan ise 26 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 52 tabanca, 102 şarjör, 8 tabanca fişeği, 23 bin 820 makaron, 14 bin 884 litre içki, 2 bin 957 emtia, 699 paket sigara, 487 kilogram tütün, 370 elektronik sigara ile 59 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
