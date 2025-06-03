Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 20 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Antalya'da, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 20 şüpheliye adli işlem yapılırken, 1 şüpheli de tutuklandı.

"6136 Sayılı Kanun'a muhalefet"ten de 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası düzeyde aranan, hakkında difüzyon kararı bulunan 1 kişi yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 12 silah, 130 fişek, 117 bin 500 makaron, 73 bin 14 kaçak ilaç, 6 bin 39 emtia, 4 bin 35 kaçak sigara, 1237 kaçak elektronik sigara, 95 şişe kaçak içki ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.