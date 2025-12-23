Haberler

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlara karşı düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kaçak mal ve tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son iki haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 4 olayda 9 şüpheliye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 23 olayda 40 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 2 olayda 10 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 2'si tutuklandı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalanan 3 şüpheliden 2'si, "Tefecilik" suçundan 4 olayda yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

"Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçundan 2 şüpheliye, "Parada sahtecilik" suçundan 1 şüpheliye, "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda da 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 7 silah, 320 fişek, 41 sahte para, 72 kaçak tarihi eser, 7 milyon 317 bin 960 makaron, 4 bin 561 kilogram tütün, 700 litre akaryakıt, 400 litre alkol, 9 bin 12 litre içki, 2 bin 429 paket sigara, 665 elektronik sigara, 122 emtia, 29 papağan ile çok sayıda çek, senet, tapu ve dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
