Antalya'da bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 150 litre kaçak alkol ile 135 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.