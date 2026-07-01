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Antalya'da dalgıçlar Kabotaj Bayramı'nı su altında kutladı

Antalya'da dalgıçlar Kabotaj Bayramı'nı su altında kutladı
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından 'Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Dalgıçlar su altında Atatürk fotoğrafı ve pankart açtı.

Antalya'da dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirdi.

Tarihi, milli ve manevi değerleri hatırlatmak amacıyla 2014 yılında kurulan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğunca Antalya açıklarında dalış etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkının simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla "Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile özel hazırlanan pankart açıldı.

Kutlama etkinliği, su altı kamerasının yanı sıra dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Can Yücel
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