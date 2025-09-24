Antalya'da İşçi Rehin Alındı, Jandarma Operasyon Düzenledi

Haberler

Döşemealtı ilçesinde bir işçi tabancayla vurulup, tesis müdürü rehin alındı. Jandarma'nın düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Yaralı işçinin durumu iyi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceden çalıştığı fabrikadaki bir işçiyi tabancayla yaralayıp, tesis müdürünü rehin alan kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi birinci kısımdaki önceden çalıştığı fabrikaya gelen H.O, çalışanlardan Ali C'yi tabancayla ayağından vurup, tesis müdürünü odasında rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla şüpheli H.O. gözaltına alındı.

Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ali C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

