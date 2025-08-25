Antalya'da İş Yerinde Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesi yaklaşık bir saat sürdü; yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel