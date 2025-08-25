Antalya'da İş Yerinde Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesi yaklaşık bir saat sürdü; yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldızı daha ikna ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı

15 bin nüfuslu ilçeye yapılan hükümet konağı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.