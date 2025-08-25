Antalya'da İş Yerinde Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.