Haberler

Antalya'da iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, alt yapı çalışmaları sırasında bir belediye çalışanı iş makinesinin çarpması sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesinin çarptığı belediye çalışanı yaralandı.

Belek Turizm Merkezi'nde Serik Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen ekip sorumlusu Cengiz Erkek'e, geri manevra yapan F.K. idaresindeki iş makinesi çarptı.

Kazayı fark eden belediye çalışanlarının uyarısıyla iş makinesi sürücüsü aracı durdurdu.

İş makinesinin tekerleri arasındaki boşluğa düşen Erkek, vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık oluşan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin geri manevra yaptığı sırada telefonla konuşarak çalışma alanına giren belediye çalışanına çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler